Прорыв года: уральский боец номинирован на премию World MMA Awards

Конкурентами спортсмена являются действующие чемпионы UFC из США, Австралии, Бразилии и Китая. Ранее получить награду за "Прорыв года" смог лишь один отечественный спортсмен: им был Забит Магомедшарипов, одержавший победу над представителем Соединенных Штатов Бренданом Девисом.