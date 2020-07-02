Прорыв года: уральский боец номинирован на премию World MMA Awards
Сегодня, 10:51СпортФото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»
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Уральский боец Пётр Ян может быть награжден в рамках номинации "Прорыв года" премии World MMA Awards, об этом сообщила пресс-служба клуба "Архангел Михаил", бойцом которого является Ян.
Сюжеты: Екатеринбург
Конкурентами спортсмена являются действующие чемпионы UFC из США, Австралии, Бразилии и Китая. Ранее получить награду за "Прорыв года" смог лишь один отечественный спортсмен: им был Забит Магомедшарипов, одержавший победу над представителем Соединенных Штатов Бренданом Девисом.
Напомним, что премию World MMA Awards учредил в 2008 году журнал "Fighters Only", в рамках которой имеется 22 номинации. Голосование проходит на официальном сайте премии.
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