Тагильчанка Мария Савинова выиграла Европы по легкой атлетике
2 августа 2010, 18:05СпортIrinaKoshp
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Тагильчанка Мария Савинова стала чемпионкой Европы в беге на 800 метров и принесла сборной России восьмую золотую медаль.
Как рассказали нам в пресс-службе «Спутника», в победе Мариимало кто сомневался, но финал начался совсем не так, как хотелось. Савиновазаставила понервничать своих болельщиков, забравшись в «коробочку». Напоследней прямой все встало на свои места, и Мария красиво убежала от соперниц,впервые став летней чемпионкой Европы. Результат победительницы – 1:58.22.Серебро неожиданно выиграла Ивонн Хак из Нидерландов, Дженни Медоуз сталатретьей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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