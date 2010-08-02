Тагильчанка Мария Савинова выиграла Европы по легкой атлетике

Как рассказали нам в пресс-службе «Спутника», в победе Мариимало кто сомневался, но финал начался совсем не так, как хотелось. Савиновазаставила понервничать своих болельщиков, забравшись в «коробочку». Напоследней прямой все встало на свои места, и Мария красиво убежала от соперниц,впервые став летней чемпионкой Европы. Результат победительницы – 1:58.22.Серебро неожиданно выиграла Ивонн Хак из Нидерландов, Дженни Медоуз сталатретьей.