Три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины

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Три российские биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко будут представлять на международных соревнованиях сборную Украины.
Источник: «Известия»
В настоящее время спортсменки проходят процесс натурализации. Известно, что изначально трех спортсменок пригласила выступать за национальную сборную белорусская Федерация биатлона, о чем рассказал глава спортивной федерации Владимир Брынзак. Девушки даже провели сборы с белорусской командой, но выступать не начали по неизвестным причинам.
Брынзак добавил, что родители всех трех спортсменок – украинцы. Сейчас россиянки оформляют документы по получению гражданства соседствующей страны.
В спортивном сообществе уверены, что сборной Украины пригодятся спортсменки такого уровня, поскольку в их возрастной категории присутствует кадровый дефицит. Анастасии Рассказовой 20 лет, Екатерине Бех – 19 лет, и Оксане Москаленко – 18 лет.
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