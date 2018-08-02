Три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины

В настоящее время спортсменки проходят процесс натурализации. Известно, что изначально трех спортсменок пригласила выступать за национальную сборную белорусская Федерация биатлона, о чем рассказал глава спортивной федерации Владимир Брынзак. Девушки даже провели сборы с белорусской командой, но выступать не начали по неизвестным причинам.

Брынзак добавил, что родители всех трех спортсменок – украинцы. Сейчас россиянки оформляют документы по получению гражданства соседствующей страны.