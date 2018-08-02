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Три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Tass 15205238

Три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины

Сегодня, 10:00Спорт
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