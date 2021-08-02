Тагильский школьник установил рекорд России в горизонтальном упоре на согнутых руках

Тагильский школьник установил рекорд России в горизонтальном упоре на согнутых руках
Тагильский школьник установил рекорд России в горизонтальном упоре на согнутых руках
Сегодня, 20:25СпортФото: личная страница Фаниса Хайруллина Вконтакте
14-летний спортсмен Владислав Мальцев из Нижнего Тагила установил рекорд, простояв в горизонтальном упоре на согнутых руках. Достижение попало в Книгу рекордов России.

В общей сложности школьник простоял в таком положении одну минуту и три секунды.

Его тренировал руководитель объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин. В общей сложности подготовка заняла почти 3,5 недели.

Сам по себе элемент не сильно сложный, но удержать такое количество времени, одну минуту было достаточно непросто. Тело должно быть параллельно полу, выпрямлена спина, ноги и держаться практически в неподвижном положении. То есть, чтобы ноги низко не уходили и также поднимались вверх. В этом и была сложность удержания такого количества времени, рассказал TagilCity.ru Фанис Хайруллин.

Видео:личная страница Фаниса Хайруллина Вконтакте

Напомним, ранее в Книгу рекордов России попал еще один подопечный Фаниса Хайруллина, 11-летний Никита Ванеев из Нижнего Тагила. Он провисел на перекладине 2 минуты 31 секунду.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
спортдетишкольникНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы