Тагильский школьник установил рекорд России в горизонтальном упоре на согнутых руках

В общей сложности школьник простоял в таком положении одну минуту и три секунды.
Его тренировал руководитель объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин. В общей сложности подготовка заняла почти 3,5 недели.
Сам по себе элемент не сильно сложный, но удержать такое количество времени, одну минуту было достаточно непросто. Тело должно быть параллельно полу, выпрямлена спина, ноги и держаться практически в неподвижном положении. То есть, чтобы ноги низко не уходили и также поднимались вверх. В этом и была сложность удержания такого количества времени, рассказал TagilCity.ru Фанис Хайруллин.
Напомним, ранее в Книгу рекордов России попал еще один подопечный Фаниса Хайруллина, 11-летний Никита Ванеев из Нижнего Тагила. Он провисел на перекладине 2 минуты 31 секунду.