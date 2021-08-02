Завоевавшая серебро Олимпиады российская лучница вернулась в Екатеринбург

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге 2 августа торжественно встречали лучницу из России — серебряного призера Олимпийских Игр в Токио 32-летнюю Ксению Перову.
В Екатеринбург она прибыла вместе со своим тренером Станиславом Поповым.
Поприветствовать спортсменку и поздравить пришли не только ее родные и друзья, но и министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт, собщает «Четвертый канал».
По словам самой Ксении, сейчас она очень хочет встретиться с родителями, ведь не была дома три месяца.
Напомним, спортсменка из города Лесного Свердловской области Ксения Перова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио в составе женской сборной России по стрельбе из лука. В финале россиянки уступили сборной Кореи со счетом 0:6.