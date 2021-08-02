Завоевавшая серебро Олимпиады российская лучница вернулась в Екатеринбург

Российскую лучницу Ксению Перову, завоевавшую серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио встретили родные и поклонники в аэропорту Екатеринбурга. С достойной наградой свердловчанку поздравил министр физкультуры и спорта области Леонид Рапопорт.

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге 2 августа торжественно встречали лучницу из России — серебряного призера Олимпийских Игр в Токио 32-летнюю Ксению Перову. В Екатеринбург она прибыла вместе со своим тренером Станиславом Поповым. Поприветствовать спортсменку и поздравить пришли не только ее родные и друзья, но и министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт, собщает «Четвертый канал». По словам самой Ксении, сейчас она очень хочет встретиться с родителями, ведь не была дома три месяца. Напомним, спортсменка из города Лесного Свердловской области Ксения Перова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио в составе женской сборной России по стрельбе из лука. В финале россиянки уступили сборной Кореи со счетом 0:6. Свердловчанка Ксения Перова стала серебряным призером на олимпийских играх в Токио

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