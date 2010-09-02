Главный тренер российских прыгунов надеется на тагильские трамплины
2 сентября 2010, 17:14СпортОльга
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Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Александр Святов с нетерпением ждет открытия трамплинного комплекса в Нижнем Тагиле. Об этом пишет агентство спортивной информации "Весь спорт".
"Ждем момента, когда в России наконец-то будет построен первый трамплинный комплекс, соответствующий лучшим европейским стандартам, - в Нижнем Тагиле. Надеемся, что он откроется перед началом зимнего сезона. А пока спортсмены первой и юниорской сборных России постепенно сокращают отставание от лидеров за счет большого количества выступлений на лучших трамплинах мира и Европы. Медленно, но верно мы возвращаем себе позиции, которые были утеряны много лет назад", - отметил Александр Святов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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