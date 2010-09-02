Главный тренер российских прыгунов надеется на тагильские трамплины

"Ждем момента, когда в России наконец-то будет построен первый трамплинный комплекс, соответствующий лучшим европейским стандартам, - в Нижнем Тагиле. Надеемся, что он откроется перед началом зимнего сезона. А пока спортсмены первой и юниорской сборных России постепенно сокращают отставание от лидеров за счет большого количества выступлений на лучших трамплинах мира и Европы. Медленно, но верно мы возвращаем себе позиции, которые были утеряны много лет назад", - отметил Александр Святов.