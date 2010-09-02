Россия претендует на проведение Чемпионата мира по хоккею
2 сентября 2010, 10:20СпортОльга
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В сентябре 2010 года Федерация хоккея России (ФХР) подаст заявку на проведение Чемпионата мира - 2016. Предполагается, что Чемпионат мира пройдет в нескольких городах. Одним из них точно станет Москва.
Заявки на проведение Чемпионата также подали Латвия и Дания. Страна - организатор мундиале-2016 будет выбрана во время мирового первенства, которое пройдет в Словакии 29 апреля - 15 мая 2011 года.
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