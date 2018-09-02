Нижнетагильский «Металлург-НТМК» сыграл в ничью с командой из Качканара

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На прошедшем матче первой группы чемпионата Свердловской области команда из Нижнего Тагила «Металлург-НТМК» сыграла в ничью с хозяевами поля – качканарским «Горняком-ЕВРАЗом».
Сюжеты: Нижний Тагил
2 сентября в Качканаре состоялся очередной матч среди участников первой группы чемпионата Свердловской области по футболу. Спортсмены команды «Металлург-НТМК» встретились на поле с хозяевами, командой «Горняк-ЕВРАЗ».
По ходу матча гости уступали качканарцам, которые смогли забить в ворота соперника 2 мяча. Но скоро тагильчане собрались и догнали «Горняк-ЕВРАЗ». Матч завершился со счётом 2:2, сообщает «Тагильский рабочий».
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