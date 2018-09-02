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Нижнетагильский «Металлург-НТМК» сыграл в ничью с командой из Качканара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский «Металлург-НТМК» сыграл в ничью с командой из Качканара

Сегодня, 17:45Спорт
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