Нижнетагильский «Металлург-НТМК» сыграл в ничью с командой из Качканара

2 сентября в Качканаре состоялся очередной матч среди участников первой группы чемпионата Свердловской области по футболу. Спортсмены команды «Металлург-НТМК» встретились на поле с хозяевами, командой «Горняк-ЕВРАЗ».

По ходу матча гости уступали качканарцам, которые смогли забить в ворота соперника 2 мяча. Но скоро тагильчане собрались и догнали «Горняк-ЕВРАЗ». Матч завершился со счётом 2:2, сообщает «Тагильский рабочий».