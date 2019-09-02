Нижнетагильский боксёр Никита Кузнецов готовится к поединку с боксёром из Венесуэлы
Сегодня, 16:40Спорт
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Боксёр из Нижнего Тагила, чемпион России Никита Кузнецов готовится к своему 13-му поединку в профессиональной карьере. 7 сентября он встретится с одним из сильнейших и опытнейших боксёров Венесуэлы Брейлором Тераном. Поединок пройдет в рамках турнира RCC Boxing Promotions.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Если тагильчанин победит, он сможет войти в сотню сильнейших боксеров мира в дивизионе до 58,9 килограмм. На данный момент, Венесуэлец занимает 87 позицию в мире, а Кузнецов — 138.
Брейлор Теран (27-18-1) намного опытнее и старше Никиты Кузнецова (10-0-2), тем не менее тагильчанин уже побеждал в подобных боях.
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