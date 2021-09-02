Газзаев считает закономерным результат матча Россия - Хорватия

Газзаев считает закономерным результат матча Россия - Хорватия
Газзаев считает закономерным результат матча Россия - Хорватия
Сегодня, 01:18СпортФото: pxhere.com
Команды в отборочном матче ЧМ-2022 разошлись миром (0:0).

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результат отборочного матча ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии (0:0).

«По игре сборной России можно отметить, что чувствовалось у игроков огромное желание, было много старания, в принципе игра была равная. Обе команды очень внимательно играли в обороне, поэтому в целом результат закономерен», - приводит слова Газзаева «Советский спорт» со ссылкой на ТАСС.

В следующем матче сборная Хорватии сыграет в гостях против Словакии, команда России в этот же день проведет выездной матч против Кипра

На данный момент у Хорватии и России по семь очков в группе, но у наших соперников лучше дополнительные показатели, у Словаки - шесть, у Словении, Мальты и Кипра - по четыре очка.

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