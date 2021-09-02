Меры поддержки спортсменов обсудили Лавров и Куйвашев в Екатеринбурге

Меры поддержки спортсменов обсудили Лавров и Куйвашев в Екатеринбурге
Меры поддержки спортсменов обсудили Лавров и Куйвашев в Екатеринбурге
Сегодня, 17:54СпортФото: 1MI
Юридическая поддержка отечественным спортсменам будет продолжаться на постоянной основе, заявил в Екатеринбурге Сергей Лавров.

Власти региона внимательно следят за выступлением российских паралимпийцев в Токио, заявил Евгений Куйвашев на встрече с представителями спорта в Екатеринбурге, на которой присутствовал глава МИД России Сергей Лавров.

В Свердловской области идет непрерывная работа по строительству новых, и реконструкции существующих спортивных сооружений. Возводятся новые крупные спортивные центры, строятся дворовые корты и волейбольные площадки. В 2022 году уральская столица примет ЧМ по волейболу, в 2023 году в Екатеринбурге пройдет Всемирная летняя Универсиада.

Главы региона и МИД затронули также тему спортивных антироссийских санкций. Спорт становится часто рычагом политического давления, а все усилия наших «партнеров» имеют одну цель – сдерживание развития России, уверен Сергей Лавров.

Напомним, уральский спортсмен из Екатеринбурга на Паралимпийских играх в Токио стал двукратным чемпионом.

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