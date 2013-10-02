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Россияне приняли участие в Первенстве по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россияне приняли участие в Первенстве по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

2 октября 2013, 11:05Спорт
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