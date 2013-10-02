Россияне приняли участие в Первенстве по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

В соревнованиях на трамплине К-60 среди девушек на высшую ступень пьедестала поднялась Александрова Мария (Пермский край). Второе место заняла представительница Санкт – Петербурга Яковлева Мария и замкнула тройку призёров Тетюева Елена (Татарстан). Тагильские летающие лыжницы Закирова Кристина, Едомина Елизавета и Ходыкина Юлия (СДЮСШОР «Аист») заняли 8, 10 и 17 места соответственно.

В соревнованиях среди юношей на трамплине К-90 лучшим стал Султангулов Артур (Уфа). Серебряную медаль завоевал Пыжов Сергей (Санкт-Петербург) и бронза досталась Мигачеву Максиму (Н-Новгород). Тагильчане Овтин Сергей, Гаев Павел и Гельвиг Дмитрий заняли 20, 27 и 31 места соответственно среди 48 участников.

В юниорском первенстве победительницей стала спортсменка из Санкт-Петербурга Тихонова Софья. Вторую строчку в турнирной таблице также заняла ещё одна представительница Санкт-Петербурга Грушина Дарья. Третий результат показала Стефания Надымова из Пермского края.

Среди юниоров на трамплине К-90 победу одержал тагильчанин, воспитанник СДЮСШОР «Аист» Шишкин Вадим(тренер - преподаватель Сидоров Виктор Васильевич). Вадим обошел более двух десятков спортсменов со всей России: Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Нижнего Новгорода, Южно-Сахалинска, Перми и Красноярска. На втором месте Баженов Александр из Южно-Сахалинска и третьим стал Куликов Сергей (Пермский край).

А 28 сентября летающие лыжники соревновались в командном первенстве. Среди юниоров лучший результат показала команда Москвы. Серебро у команды из Южно-Сахалинска и бронза у Нижнего Новгорода. В соревнованиях среди команд юношей первое место заняла команда Санкт-Петербурга. Второй результат у команды из Башкортостана и третье место заняла команда Нижнего Новгорода. Тагильская команда в составе Борадачев Сергей, Куранов Вячеслав, Овтин Сергей и Гаев Павел заняли пятую строчку в турнирной таблице среди 10 команд-участниц.