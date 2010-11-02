На Голом Камне снова соберутся велосипедисты-экстремалы
2 ноября 2010, 16:40СпортАнка
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На Голом Камне снова соберутся велосипедисты-экстремалы
Очередные соревнования по мини-даунхиллу пройдут там 28 ноября. Напомним, организует их группа любителей экстремального маунтинбайка из Нижнего Тагила. На соревнования ждут любителей экстремальных покатушек из Екатеринбурга, Первоуральска, Новоуральска и Нижнего Тагила. Трасса осталась прежней – 550 метров в длину, перепад высоты около 120 метров, 13 препятствий. Изменились лишь погодные условия. «Будет снежно, скользко и весело», - отметил один из организаторов Дмитрий Масленников.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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