На Голом Камне снова соберутся велосипедисты-экстремалы

Очередные соревнования по мини-даунхиллу пройдут там 28 ноября. Напомним, организует их группа любителей экстремального маунтинбайка из Нижнего Тагила. На соревнования ждут любителей экстремальных покатушек из Екатеринбурга, Первоуральска, Новоуральска и Нижнего Тагила. Трасса осталась прежней – 550 метров в длину, перепад высоты около 120 метров, 13 препятствий. Изменились лишь погодные условия. «Будет снежно, скользко и весело», - отметил один из организаторов Дмитрий Масленников.