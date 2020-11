Глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин считает, что использование системы VAR в футболе в будущем может быть подвергнуто изменениям.

«VAR должен использоваться в понятных, очевидных ситуациях, – приводит «Советский спорт» слова Чеферина. – В некоторых лигах игра останавливается на слишком долгое время. Паузы занимают несколько минут, и это плохо для футбола. У меня есть серьезные сомнения по поводу интерпретации игры рукой, по поводу офсайдов на 1-2 сантиметра и насчет вратарей, которых наказывают во время пенальти за то, что они сходят с линии ворот на несколько сантиметров».

