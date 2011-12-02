В Нижнем Тагиле ищут тхэквондистов для сборной России
2 декабря 2011, 09:15СпортВалерия Лошкарева
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Кубок Урала по тхэквондо, проходящий в эти дни, собрал в Нижнем Тагиле спортсменов от Москвы до Камчатки.
Дети всех возрастов борются не только за призовые места, но и за возможность попасть в сборную России. Как рассказал нам первый вице-президент всероссийской ассоциации тхэквондо Виктор Щербаков, на проходящем в Нижнем Тагиле турнире выберут нескольких ребят, которые будут включены в состав сборной России по тхэквондо.
Кроме того, Кубок Урала - отличная возможность подготовить себя, ведьлетом 2012 года российская сборная поедет в Канаду на Кубок «Грандмастер Глобал Тхэквондо Федерейшен», отметил Виктор Щарбаков.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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