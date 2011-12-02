В Нижнем Тагиле ищут тхэквондистов для сборной России

Дети всех возрастов борются не только за призовые места, но и за возможность попасть в сборную России. Как рассказал нам первый вице-президент всероссийской ассоциации тхэквондо Виктор Щербаков, на проходящем в Нижнем Тагиле турнире выберут нескольких ребят, которые будут включены в состав сборной России по тхэквондо.