В Нижнем Тагиле начинается сезон зимних видов спорта, а ремонт на Лыжной базе УВЗ в самом разгаре

Вагонская лыжная база – это база ОАО НПК Уралвагонзавод, находящаяся по адресу, Максарева, 3. Корреспондент Tagilcity позвонила в это учреждение, чтобы получить ответ на вопрос пользователя.

Оказывается, база находится на капитальном ремонте уже год. Ремонт идет полным ходом, сейчас на этом объекте работают одновременно по 3-4 строительных бригады. Правда, сказать, что ремонт скоро закончится, нельзя. Выполнено около половины запланированных работ.

Идет замена полов и перекрытий здания. База по окончании работ должна преобразиться полностью. По примерным подсчетам руководства базы, ремонт будет окончен только через год. Так что вагонским любителям лыжного спорта придется пока ездить на другие базы рассказал дежурный сотрудник лыжной базы ОАО НПК Уралвагонзавод.

Оказывается, ремонт на базе не производился уже 40 лет. Материалы, из которого построено здание, очень старые, и не удовлетворяют пожарным предписаниям для сооружений подобного рода. Внимание на то, что материалы горючие, было обращено после несчастного случая в пермском ночном клубе «Хромая лошадь».

В здании проводится капитальный ремонт. Он предусматривает замену устаревших конструкций. Ремонт осуществляется в соответствии с составленным дополнительным проектом, который удовлетворяет действующим нормативным документам в этой области и разработан одной из проектных организаций в Нижнем Тагиле. Предписания по несоответствию здания требованиям пожарной безопасности осуществляются специалистами по пожарной безопасности Управления архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила сообщила главный специалист Отделения надзорной деятельности пожарного надзора города Анжелика Павлова.

Есть такая пословица «Гром не грянет – мужик не перекрестится». В этом случае завод и Управление архитектуры и градостроительства сработали дальновидно, не став дожидаться, пока на старенькой базе произойдет несчастный случай. Надеемся, что уже через год тагильские лыжники смогут воспользоваться услугами отремонтированной базы. А пока другие лыжные базы города распахивают перед ними свои двери.