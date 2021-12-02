ЕР объявила о декаде приема граждан по всей России

Как сообщает nashgorod.ru, одним из первых над вопросами граждан начал работу председатель партии Дмитрий Медведев. Глава Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова озвучила предложение о создании единой информационной площадки, на которой бы публиковалась информация о реабилитации детей. Дмитрий Медведев поддержал данную инициативу и отметил, что такой ресурс будет полезен для многих семей.
Сергей Толчин из Перми пожаловался на ситуацию с ремонтом школы, где учится его ребенок. Зданию школы уже 130 лет, и оно входит в список объектов культурного наследия. Стоимость капитального ремонта составляет 400 млн рублей, такими средствами регион не располагает. Дмитрий Медведев направил данное обращение в региональное подразделение «Единой России». Он поручил проработать вопрос и посодействовать включению школы в программу капремонта, реализуемую партией и Минпросвещения.
Жительница Ростова-на-Дону Оксана Ткач сообщила о проблеме газификации земельного участка. Дмитрий Медведев подчеркнул, что по инициативе «Единой России» был принят закон о социальной газификации. В соответствии с ним до каждого участка газ должен быть доведен бесплатно. Председатель партии заявил, что даст поручение единороссам Ростовской области решить проблему совместно с местными органами власти и подвести газ к участку заявительницы и соседним участкам. «Это должно делаться на коллективной основе», — добавил Дмитрий Медведев.
Глава родительского комитета 5-го класса Волгоградской гимназии № 16 Екатерина Ермилова подняла вопрос регулирования служб примирения в школах. Она отметила, что часто родители не придают достаточного значения конфликтам между учениками и недооценивают значимость участия взрослых в примирении детей.
1 декабря жители России могли обратиться за помощью во всех регионах. Так, в Самаре секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров смог решить вопрос о софинансировании программы по замене деревянных окон в корпусе одного из детских садов. На Ямале секретарь регионального отделения партии Алексей Ситников оказал содействие многодетной матери в устройстве на работу. Во Владимирской области врио губернатора Александр Авдеев проработал вопрос предоставления жилья сироте из Ковровского района.
Как сообщает сайт er.ru, каждый день декады будет посвящен отдельной теме. Вопросы и предложения граждане могут адресовать региональным и местным общественным приемным председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Также будут организованы дополнительные консультационные площадки.
«Традиционно ко дню рождения „Единой России“ мы проводим декаду приемов граждан. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Свердловской области все приемы будут организованы в дистанционном формате на базе региональной и местных приемных партии, а также на дополнительных площадках: приемные депутатов, площадки профильных министерств и ведомств. Первые приемы граждан проведут секретарь регионального отделения Виктор Шептий и я, как руководитель региональной общественной приемной», — рассказал Михаил Клименко.
Он сообщил, что приемы также проведут депутаты Госдумы, сенаторы, депутаты и председатель регионального парламента.
«Декада приемов граждан — способ отметить день рождения нашей партии и плодотворно поработать. Обычно в это время нам удается аккумулировать пул вопросов от жителей нашего региона по различным проблемам и поставить их перед профильными государственными органами для выработки правильных решений, направленных на повышение благосостояния наших земляков», — сказал руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Свердловской области Михаил Клименко.