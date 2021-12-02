ЕР объявила о декаде приема граждан по всей России

«Единая Россия» организует декаду приемов граждан с 1 по 10 декабря. В первый день были открыты более пяти тысяч площадок по всей стране. Уже около 10 тысяч человек обратились за консультацией или помощью.

Как сообщает nashgorod.ru, одним из первых над вопросами граждан начал работу председатель партии Дмитрий Медведев. Глава Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова озвучила предложение о создании единой информационной площадки, на которой бы публиковалась информация о реабилитации детей. Дмитрий Медведев поддержал данную инициативу и отметил, что такой ресурс будет полезен для многих семей. Сергей Толчин из Перми пожаловался на ситуацию с ремонтом школы, где учится его ребенок. Зданию школы уже 130 лет, и оно входит в список объектов культурного наследия. Стоимость капитального ремонта составляет 400 млн рублей, такими средствами регион не располагает. Дмитрий Медведев направил данное обращение в региональное подразделение «Единой России». Он поручил проработать вопрос и посодействовать включению школы в программу капремонта, реализуемую партией и Минпросвещения. Жительница Ростова-на-Дону Оксана Ткач сообщила о проблеме газификации земельного участка. Дмитрий Медведев подчеркнул, что по инициативе «Единой России» был принят закон о социальной газификации. В соответствии с ним до каждого участка газ должен быть доведен бесплатно. Председатель партии заявил, что даст поручение единороссам Ростовской области решить проблему совместно с местными органами власти и подвести газ к участку заявительницы и соседним участкам. «Это должно делаться на коллективной основе», — добавил Дмитрий Медведев. Глава родительского комитета 5-го класса Волгоградской гимназии № 16 Екатерина Ермилова подняла вопрос регулирования служб примирения в школах. Она отметила, что часто родители не придают достаточного значения конфликтам между учениками и недооценивают значимость участия взрослых в примирении детей. 1 декабря жители России могли обратиться за помощью во всех регионах. Так, в Самаре секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров смог решить вопрос о софинансировании программы по замене деревянных окон в корпусе одного из детских садов. На Ямале секретарь регионального отделения партии Алексей Ситников оказал содействие многодетной матери в устройстве на работу. Во Владимирской области врио губернатора Александр Авдеев проработал вопрос предоставления жилья сироте из Ковровского района. Как сообщает сайт er.ru, каждый день декады будет посвящен отдельной теме. Вопросы и предложения граждане могут адресовать региональным и местным общественным приемным председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Также будут организованы дополнительные консультационные площадки. «Традиционно ко дню рождения „Единой России“ мы проводим декаду приемов граждан. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Свердловской области все приемы будут организованы в дистанционном формате на базе региональной и местных приемных партии, а также на дополнительных площадках: приемные депутатов, площадки профильных министерств и ведомств. Первые приемы граждан проведут секретарь регионального отделения Виктор Шептий и я, как руководитель региональной общественной приемной», — рассказал Михаил Клименко. Он сообщил, что приемы также проведут депутаты Госдумы, сенаторы, депутаты и председатель регионального парламента. «Декада приемов граждан — способ отметить день рождения нашей партии и плодотворно поработать. Обычно в это время нам удается аккумулировать пул вопросов от жителей нашего региона по различным проблемам и поставить их перед профильными государственными органами для выработки правильных решений, направленных на повышение благосостояния наших земляков», — сказал руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Свердловской области Михаил Клименко.

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