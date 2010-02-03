Будущих олимпийцев станут готовить на Урале
3 февраля 2010, 18:14СпортArtem
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В Свердловской области будут созданы школы олимпийского резерва по биатлону, конькобежному спорту, шорт-треку, волейболу, баскетболу и настольному теннису.
О том, что Свердловская область берет на себя обязательство приступить к регулярной подготовке спортсменов высокого класса, губернатор Александр Мишарин доложил министру спорта, туризма и молодежной политики России Виталию Мутко. Кроме того, губернатор договорился с Минспорта о финансировании спортивных объектов за счет федерального бюджета. Федеральные деньги будут выделены на строительство ледовой арены в Верхней Пышме, биатлонного комплекса на горе Белая, обеспечение муниципальных образований физкультурно-оздоровительными комплексами.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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