Чемпионка мира побежит в нижнетагильской эстафете 9 мая

Одним из наиболее значимых для себя стартов Мария Савинова считает эстафету, которая ежегодно проходит в Нижнем Тагиле 9 мая. Этот год не исключение. Не смотря на то, что в сборной России она стоит первым номером в беге на 800 метров, да и Олимпиада не за горами - в Нижний Тагил она приезжает с особыми чувствами.

На тему предстоящей Олимпиады в Лондоне Мария Савинова делится эмоциями неохотно. По словам бегуньи, слишком много тратится нервов, если много думать об Олимпийских играх. Сейчас в Федерации легкой атлетики России решается вопрос об освобождении Маши от отбора на Олимпиаду.

Возможно, она поедет туда без предварительных забегов внутри сборной России. И пока этот вопрос открытый, Мария волнуется. А если говорить в целом, то Мария большая трусиха, именно так она себя называет перед каждым стартом. По словам Маши, даже если она знает, что соперники будут видеть ее только впереди себя, она все равно их боится.