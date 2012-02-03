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Чемпионка мира побежит в нижнетагильской эстафете 9 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чемпионка мира побежит в нижнетагильской эстафете 9 мая

3 февраля 2012, 17:37СпортВалерия Лошкарева
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