Тагильские черлидеры отправились на соревнования в Омск
3 февраля 2012, 11:27Спорт
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Завтра 4 февраля в Омске состоится Открытый кубок федерации черлидинга. В стартах примут участие 400 спортсменов от 6 до 26 лет со всей страны.
Команда по черлидингу из Нижнего Тагила также примет участие в соревновании. По мнению организаторов мероприятия, главными претендентами на лидерство являются призеры всероссийских соревнований, команды из Новосибирска и Кургана.
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