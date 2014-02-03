В Нижнем Тагиле 15 тысяч уральцев встали на «Лыжню России»

Напомним, эта «Лыжня России» - одиннадцатая по счету. Посвящена она наступающей Сочинской Олимпиаде и юбилею региона. Как обычно, на полигоне проложили три кольца по 3,3 километра. Участникам массовой гонки предлагалась одолеть один такой круг. Профессиональные спортсмены бежали 10 километров, vip-персоны и желающие прошли символическую дистанцию в 2014 метров. Добавим, что в этом году один лишь Нижний Тагил устоял перед натиском погоды - гонки в Екатеринбурге и даже в соседних со Средним Уралом регионах пришлось отложить из-за крепких морозов.

В общей сложности на лыжи встали почти 15 тысяч свердловчан. В мужском спортивном забеге первым пришел на финиш бронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине, ныне вице-президент Федерации лыжных гонок Свердловской области Иван Алыпов, что, впрочем, никого не удивило: представитель уральской спортивной элиты семь раз участвовал в «Лыжне России» и шесть раз побеждал.

Я победил не столько физически, сколько морально. Это, наверное, одна из последних гонок, где я могу участвовать. Поэтому я очень сильно хотел победить. Наверное, чуть сильнее, чем остальные признался Алыпов. По его словам, на мороз он внимания не обращал, потому что за время тренировок привык к низким температурам.

Сюрпризов не случилось и в женском забеге: победа досталась Елене Слушкиной, у которой за плечами богатый и успешный опыт участия в акции. Лидерам в качестве главных призов подарили две машины Seat. Наград также удостоились самые юные и самые почетные участники, а также самая спортивная семья соревнований.