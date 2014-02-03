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«Юниор-Спутник» одержал победу над казанским «Ирбисом» со счетом - 3:0
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Юниор-Спутник» одержал победу над казанским «Ирбисом» со счетом - 3:0

3 февраля 2014, 10:35Спорт
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