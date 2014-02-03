«Юниор-Спутник» одержал победу над казанским «Ирбисом» со счетом - 3:0

С передач Ярослава Хромых и Александра Гиберта бомбардир «Юниор-Спутника» Никита Титов загнал шайбу в ворота «Ирбиса». В заключительном отрезке матча хоккеисты тагильской «молодежки», разыграв красивую комбинацию, отправили в сетку Дениса Косарева еще одну шайбу. Точку в игре поставил Артем Захаров, записав еще одну шайбу в свой актив.

Следующая «домашняя» игра «Юниор-Спутника» состоится 4 февраля с командой «Нефтяник» из Альметьевска. Начало игры в 19:00. Вход свободный.

Вадим Шайдуллин, главный тренер ХК «Ирбис»:

- Хочу поздравить команду соперников с победой. Играли они сегодня лучше. У нас, к сожалению, проблемы с атакой уже не первый матч.

Владислав Хромых, главный тренер ХК «Юниор-Спутник»:

- Турнирная ситуация заставляет обе команды играть на пределе, на полном максимуме. Что «Ирбису», что «Юниор - Спутнику» очки сейчас нужны как воздух.

У нас сегодня лучше получилось реализовать те моменты, которые нам представились. Где-то отоборонялись, где-то вратарь подтащил - из этих слагаемых сложилась победа.