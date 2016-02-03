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«Спутник» победил в матче против карагандинской «Сарыарки» и поднялся на 15 место в турнирной таблице
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«Спутник» победил в матче против карагандинской «Сарыарки» и поднялся на 15 место в турнирной таблице

3 февраля 2016, 10:35Спорт
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