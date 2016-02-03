«Спутник» победил в матче против карагандинской «Сарыарки» и поднялся на 15 место в турнирной таблице

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вручил ветерану-хоккеисту Александру Балдину почетный знак Федерации хоккея России. Также глава города поздравил тренера хоккейного клуба «Спутник» Андрея Кирдяшова с юбилеем. В то же время поздравляли и Николая Васильева – лучшего защитника «Спутника».

После всех торжественных мероприятий начался матч «Спутника» против «Сарыарки». Однако игра была очень напряженной. Исход игры нельзя было определить до самого финала матча.

По началу все шло хорошо. К 10-минуте игры хозяева вели со счетом 2:0. Однако вскоре это преимущество было потеряно, и в течение 4 минут счет был уже 2:2. В конце первого периода «Сарыарка» забивает третью шайбу.

Второй период гости постоянно атаковали ворота хозяев, но в итоге ни тем, ни другим счет изменить не удалось.

Третий период начался без изменений. «Сарыарка» давила «Спутник». Атаковала ворота, все время вела шайбу. Однако вскоре шайбу перехватывают хозяева, и счет сранивается – 3:3. Вскоре «Сарыарка» вновь прорывается вперед и забивает четвертую шайбу в ворота «Спутника». Но и наша команда не сдается, перехватывает шайбу вновь, и счет вновь сравнялся – 4:4.

Лишь в ходе серии бросков после матча решился исход всей игры. Несмотря на все старания, гости так и не закинули ни одной шайбы в наши ворота. Точный бросок в ворота соперника провел Сергей Тополь. Именно его шайба стала решающей и принесшей «Спутнику» очередную победу.