Тагильчанин стал победителем в Кубке России по тяжелой атлетике

Для тагильчанина это было первое участие в олимпийском сезоне. Прошедший кубок России является отборочным туром к Чемпионату Европы, который будет проводиться в Норвегии. Именно там будет отбор спортсменов на Олимпиаду 2016 года в Бразилии.

Атлеты из 15 регионов России были заявлены в весовой категории до 94 кг. Егор Климонов из Нижнего Тагила показал второй результат в первом упражнении – рывке. Тагильчанин поднял 166 килограмм, уступив Георгию Купцову с его 172 кг. Однако в третьей попытке тагильчанин взял вес 212 килограмм, благодаря чему он обошел других атлетов и занял первое место. Второе место занял Георгий Купцов. Третье – Ришат Киреев.

Сейчас Егор Климонов вошел в состав сборной России по тяжелой атлетике. После короткого отдыха его ждут тренировки перед Чемпионатом Европы.