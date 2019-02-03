Спортсменки из Екатеринбурга завоевали кубок Франции по синхронному фигурному катанию
Сегодня, 19:05СпортФото: пресс-служба CК и ДЮСШ «Юность»
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Воспитанницы ДЮСШ «Юность» из Екатеринбурга стали чемпионками турнира по синхронному фигурному катанию во Франции.
Сюжеты: Екатеринбург
С 1 по 2 февраля в Руане во Франции проходил турнир по синхронному фигурному катанию, в котором приняли участие 13 команд со всего мира. Победителями турнира стали спортсменки из Екатеринбурга. Воспитанницы ДЮСШ «Юность» по результатам короткой программы оказались на втором месте. Однако, отыграв произвольную программу, выбились в лидеры, опередив представительниц США и Финляндии.
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В 2017 году екатеринбургские спортсменки выиграли чемпионат мира в Канаде, сообщает Е1.ru.
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