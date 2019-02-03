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Спортсменки из Екатеринбурга завоевали кубок Франции по синхронному фигурному катанию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсменки из Екатеринбурга завоевали кубок Франции по синхронному фигурному катанию

Сегодня, 19:05СпортФото: пресс-служба CК и ДЮСШ «Юность»
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