Спортсменки из Екатеринбурга завоевали кубок Франции по синхронному фигурному катанию

С 1 по 2 февраля в Руане во Франции проходил турнир по синхронному фигурному катанию, в котором приняли участие 13 команд со всего мира. Победителями турнира стали спортсменки из Екатеринбурга. Воспитанницы ДЮСШ «Юность» по результатам короткой программы оказались на втором месте. Однако, отыграв произвольную программу, выбились в лидеры, опередив представительниц США и Финляндии.