«Уральский Халк» Иван Штырков подписал контракт с лигой АСА

Уральский боец Иван Штырков из Екатеринбурга, известный как «Уральский Халк», подписал контракт с лигой ACA на три боя.

Штырков состоит в команде «Архангел Михаил». Приглашение он получил после боя с тагильчанином Магомедом Исмаиловым, сообщает ТК «ОТВ». Дата ближайшего поединка пока не назначена. Боец будет выступать в полутяжёлом дивизионе до 93 килограмм. Сейчас в активе Штыркова 17 побед, два поражения и одна ничья. ACA ММА входит в тройку лучших лиг мира, она уступает по уровню и количеству бойцов только UFC. Напомним, в декабре 2020 года уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов победил «Уральского Халка» на бое лиги АСА, который проходил в Москве. Тагильчанин Магомед Исмаилов победил «Уральского Халка»

