Спортсменка из Нижнего Тагила завоевала «золото» и «бронзу» на первенстве Свердловской области среди юных лыжников.

В Березовском прошло региональное первенство среди лыжников 2005–2006 года рождения. В забеге на дистанцию пять и 10 километров первое место заняла воспитанница школы олимпийского резерва «Спутник» Вероника Ходырева. Она же, на следующий день, заняла третье место в беге на лыжах классическим стилем на дистанциях три и пять километров. Напомним, медали первенства Свердловской области завоевали легкоатлеты из Нижнего Тагила. Они получили две золотые и три серебряные медали. Легкоатлеты из Нижнего Тагила заняли призовые места на турнире Свердловской области

