Журналист из Италии назвал фаворитов Олимпиады в Пекине среди биатлонистов

Журналист из Италии назвал фаворитов Олимпиады в Пекине среди биатлонистов
Журналист из Италии назвал фаворитов Олимпиады в Пекине среди биатлонистов
Сегодня, 19:59СпортФото: pxhere.com
Итальянец подчеркнул, что состав участников соревнований как никогда ровный, и явного лидера нет.

По информации "Советского спорта", ссылающегося на пресс-службу IBU, итальянский корреспондент Дарио Пуппо считает норвежца Стурлу Легрейда главным фаворитом соревнований по биатлону на предстоящих Олимпийских играх среди мужчин.

Кроме того, Пуппо отметил, что будет интересно понаблюдать за выступлением россиянина Эдуарда Латыпова, который перенес коронавирус и пропустил немецкие этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.

Не обошел вниманием Дарио и своего соотечественника Доминика Виндиша, набравшего, по его словам, сумасшедшую форму. Напомним, соревнования биатлонистов откроет смешанная эстафета, которая пройдет 5 февраля.

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