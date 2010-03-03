Альпинисты определили лучших по ледолазанию

Спортсменам было предложено 3 трассы: на скорость, на трудность и комбинированная дистанция. Длина дистанции – 25 метров. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов (в том числе 9 девушек) из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Но на пъедестал почёта взошли только тагильчане. Среди мужчин лучшим стал Сергей Горев. Среди девушек первый результат показала Мария Вахрушева.