Альпинисты определили лучших по ледолазанию
3 марта 2010, 16:13СпортArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне городской клуб туристов «Азимут» провёл на Краснокаменском Шихане Открытые соревнования по ледолазанию.
Спортсменам было предложено 3 трассы: на скорость, на трудность и комбинированная дистанция. Длина дистанции – 25 метров. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов (в том числе 9 девушек) из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Но на пъедестал почёта взошли только тагильчане. Среди мужчин лучшим стал Сергей Горев. Среди девушек первый результат показала Мария Вахрушева.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей