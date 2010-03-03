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«Вагонская снежинка» в 35-й раз соберёт любителей лыжных прогулок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Вагонская снежинка» в 35-й раз соберёт любителей лыжных прогулок

3 марта 2010, 16:15СпортArtem
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