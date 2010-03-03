«Вагонская снежинка» в 35-й раз соберёт любителей лыжных прогулок
3 марта 2010, 16:15СпортArtem
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Традиционный лыжный поход «Вагонская снежинка» пройдёт 7-го марта на лыжной базе Уралвагонзавода.
Участникам, как и в предыдущие годы, предстоит пройти маршрут до реки Иса и обратно. Начало в 10.00.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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