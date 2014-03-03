Континентальный Кубок FIS в Нижнем Тагиле: известны страны-участницы. А приедет ли Путин?

Как ранее TagilCity.ru сообщили в пресс-службе «Аиста», на данный момент среди участников, ответивших согласием на приглашение – представители из девяти стран. Это Австрия, Германия, Польша, Румыния, Казахстан, Италия, Нидерланды, Россия и Турция. Кроме того, в настоящее время ждут решения еще 3-4 стран.

По планам, за победу будут соревноваться более 50 участников, причем 12-14 спортсменов – участники Олимпиады в Сочи. Об этом заявил президент федерации по прыжкам с трамплина Александр Уваров. На соревнования приглашены 56 судей. Культурную программу организуют творческие коллективы тагильских учреждений культуры. На турнире задействуют 75 волонтеров.

Пресс-служба Администрации сообщает, что права на on-line трансляцию федерация предоставила российской телевизионной производственной компании «Панорама», освещавшей прошедшие Олимпийские игры. Таким образом, зрители смогут увидеть «летающих лыжников» в прямом эфире одного из телеканалов «Евроспорт», а также на «6 канале» и по «Областному телевидению».

Кроме того, редакции TagilCity.ru сообщили, что возможен приезд Президента Российской Федерации. Однако в связи с обострившимися событиями в Украине об том говорить пока рано.