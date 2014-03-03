«Мисс Кувалда» посетит Нижний Тагил: в городе состоится Первенство России на призы Натальи Рагозиной
3 марта 2014, 17:25Спортadmin3
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В Нижнем Тагиле намечается еще одно интереснейшее спортивное событие. На этот раз в нашем городе пройдет Первенство России по боксу среди юниорок и девушек на призы абсолютной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта России Натальи Рагозиной.
Соревнование будет проходить уже с 5 по 11 марта в спортивном комплексе корпорации «Уралвагонзавод». А 10 марта Наталья посетит «Нижнетагильский детский дом» - школу №1 по адресу Кузнецкого, 12А, где воспитанники покажут концерт, подготовленный собственными силами. Кроме того, ребята намерены продемонстрировать приемы греко-римской борьбы.
Кстати, ожидается, что вместе с чемпионкой мира по боксу в детский дом приедут Николай Валуев и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Предлагаем тагильчанам ознакомиться с расписанием всего турнира:
- 05.03.14 - 12:00 - Церемония открытия соревнований. Предварительные бои
- 06.03.14 - 12:00 - Предварительные бои
- 07.03.14 - 12:00 - Предварительные бои
- 08.03.14 - 12:00 - Предварительные бои
- 09.03.14 - 12:00 - Предварительные бои. Полуфинальные бои.
- 10.03.14 - 12:00 - Финальные и полуфинальные бои
- 11.03.14 - 12:00 - Финальные бои. Церемония награждения
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