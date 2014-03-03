«Мисс Кувалда» посетит Нижний Тагил: в городе состоится Первенство России на призы Натальи Рагозиной

Соревнование будет проходить уже с 5 по 11 марта в спортивном комплексе корпорации «Уралвагонзавод». А 10 марта Наталья посетит «Нижнетагильский детский дом» - школу №1 по адресу Кузнецкого, 12А, где воспитанники покажут концерт, подготовленный собственными силами. Кроме того, ребята намерены продемонстрировать приемы греко-римской борьбы.

Кстати, ожидается, что вместе с чемпионкой мира по боксу в детский дом приедут Николай Валуев и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Предлагаем тагильчанам ознакомиться с расписанием всего турнира:

05.03.14 - 12:00 - Церемония открытия соревнований. Предварительные бои

06.03.14 - 12:00 - Предварительные бои

07.03.14 - 12:00 - Предварительные бои

08.03.14 - 12:00 - Предварительные бои

09.03.14 - 12:00 - Предварительные бои. Полуфинальные бои.

10.03.14 - 12:00 - Финальные и полуфинальные бои

11.03.14 - 12:00 - Финальные бои. Церемония награждения