Тагильский «Спутник» уступил ангарскому «Ермаку» в четвертом матче 1/8 плей-офф

Счет в игре открыл ангарский «Ермак», тагильчанам удалось сровнять счет во второй двадцатиминутке. Однако в третьем периоде на счету ангарчан было уже три шайбы, забитые в наши ворота. «Спутнику» удалось вернуть противнику еще одну шайбу, но сил уровнять счет не хватило. Отличились Евгений Дубровин и Михаил Мокин. Серия возвращается в Нижний Тагил и пятый матч наши спортсмены сыграют дома.