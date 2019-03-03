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Биатлонист Антон Шипулин из Екатеринбурга опроверг слухи о возвращении в спорт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Биатлонист Антон Шипулин из Екатеринбурга опроверг слухи о возвращении в спорт

Сегодня, 13:39СпортКсения ПлесовскихФото: страница в инстаграм Лизы Шипулиной
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