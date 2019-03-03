Биатлонист Антон Шипулин из Екатеринбурга опроверг слухи о возвращении в спорт

Шипулин объяснил свой уход из большого спорта тем, что это даст ему больше времени для общественной деятельности, пишут ЕАН со ссылкой на «Матч ТВ». Например, для развития благотворительного фонда.

Буду по другую сторону экрана, болеть за ребят, чем-то помогать, подсказывать. В этом плане, я надеюсь, я справлюсь лучше. Мое детище — мой благотворительный фонд, общественная нагрузка, которая была, сейчас только приумножится. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем помогать еще больше, добавил спортсмен.

Относительно будущей политической карьеры Антон Шипулин предпочитает не говорить. Олимпийскому чемпиону прочили депутатское кресло в Госдуме по Серовскому округу.

15 февраля Шипулина ждали в Нижнем Тагиле в качестве гостя на открытии турнира Ольги Глацких «Ты сможешь сам». Тогда экс-чиновница заявила журналисту TagilCity.ru, что её коллега не смог посетить состязание по художественной гимнастике из-за срочной командировки.