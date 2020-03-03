Тагильские баскетболистки выступят на Всероссийской Спартакиаде учащихся
Сегодня, 13:57СпортФото: МБУ СШ "Старый Соболь"
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Команда девушек-баскетболисток из Нижнего Тагила примет участие в Летней Спартакиаде учащихся России, которая пройдет в июне в Ростове-на-Дону, сообщает МБУ СШ «Старый Соболь».
Сюжеты: Нижний Тагил
Команда стала победителем турнира в Дзержинске в рамках очередного тура «Лиги дружбы».
Как отмечают представители школы, для серебряного призера первенства Свердловской области соревнование является одним из этапов подготовки к финалу всероссийской Спартакиады учащихся. В этом сезоне команда будет базовой.
Кроме того, за Свердловскую область выступит и юношеская команда, которая также стала сильнейшей в рейтинге региона.
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