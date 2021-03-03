Тагильские бойцы ОМОНа представят область на соревнованиях УрФО по дзюдо

Тагильские бойцы ОМОНа представят область на соревнованиях УрФО по дзюдо

Сегодня, 12:52СпортФото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области
Бойцы ОМОНа из Нижнего Тагила представят Управление Росгвардии по Свердловской области на соревнованиях по дзюдо Уральского федерального округа, которые пройдут в Челябинске 16 марта 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В Екатеринбурге прошел турнир по дзюдо среди команд свердловской Росгвардии. В общей сложности участие приняли 30 человек. Среди них — бойцы транспортного, нижнетагильского и екатеринбургского ОМОН, а также команда Управления вневедомственной охраны.

По итогам турнира на первом месте оказалась команда ОМОН из Нижнего Тагила. Второе место досталось екатеринбургским бойцам. На третье место вышли борцы сборной ОМОН на транспорте.

Соревнования по дзюдо
Фото:Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Среди победителей планируется сформировать сборную Управления Росгвардии по региону, которая представит область на соревнованиях по дзюдо Уральского округа в Челябинске.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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