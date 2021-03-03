Тагильские бойцы ОМОНа представят область на соревнованиях УрФО по дзюдо

В Екатеринбурге прошел турнир по дзюдо среди команд свердловской Росгвардии. В общей сложности участие приняли 30 человек. Среди них — бойцы транспортного, нижнетагильского и екатеринбургского ОМОН, а также команда Управления вневедомственной охраны.
По итогам турнира на первом месте оказалась команда ОМОН из Нижнего Тагила. Второе место досталось екатеринбургским бойцам. На третье место вышли борцы сборной ОМОН на транспорте.
Среди победителей планируется сформировать сборную Управления Росгвардии по региону, которая представит область на соревнованиях по дзюдо Уральского округа в Челябинске.