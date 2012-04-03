В Нижнем Тагиле могут построить сноупарк
3 апреля 2012, 08:30Спорт
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Компания «Burton» открыла голосование за поиск новых городов-претендентов, в которых построят один из 13 сноупарков. В список вошел и Нижний Тагил.
В сезоне 2012-2013 годов компактные сноупарки от американскогосноубордического бренда могут появиться в нескольких городах России. Всписок вошли Уфа, Магнитогорск, Набережные Челны, Казань, Пермь, НижнийТагил, Сургут, Ижевск, Челябинск, Кировск, Мурманск, Абакан, Байкальск,Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток,Комсомольск-на-Амуре, Оренбург, Якутск, Хабаровск, Кемерово, НижнийНовгород.
Сообщается, что под Burton-парками подразумевается набор фигур для экстремального катания на сноуборде и горных лыжах.
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