В Нижнем Тагиле могут построить сноупарк

В сезоне 2012-2013 годов компактные сноупарки от американскогосноубордического бренда могут появиться в нескольких городах России. Всписок вошли Уфа, Магнитогорск, Набережные Челны, Казань, Пермь, НижнийТагил, Сургут, Ижевск, Челябинск, Кировск, Мурманск, Абакан, Байкальск,Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток,Комсомольск-на-Амуре, Оренбург, Якутск, Хабаровск, Кемерово, НижнийНовгород.

Сообщается, что под Burton-парками подразумевается набор фигур для экстремального катания на сноуборде и горных лыжах.