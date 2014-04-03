На Среднем Урале стартует Чемпионат России по футболу «Будущее зависит от тебя»

Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» компании «МегаФон» проводится на Урале уже шестой год. Традиционно в турнире принимают участие ребята в двух возрастных категориях – юные футболисты 1999-2000 и 2001-2002 годов рождения. Команды из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Алапаевска, Верхнего Тагила, Невьянска, города Нижние Серги, Туринска и Малого Истока будут бороться за право пройти в полуфинал, а затем представить Урал в финале чемпионата, который состоится в мае 2014 года в Сочи.

Поддерживать значимые социальные мероприятия, развивать в подрастающем поколении любовь к спорту - один из главных приоритетов «МегаФона». Наш ежегодный Чемпионат дает уникальную возможность сотням ребят из детских домов и школ-интернатов проявить свои спортивные способности, поверить в собственные силы и почувствовать вкус победы. В прошлом году команда Малоистокского детского дома из Екатеринбурга стала лидером полуфинала. Мы гордимся ребятами, и в этом году желаем всем командам-участникам успеха и победы отметила директор по связям с общественностью Уральского филиала ОАО «МегаФон» Людмила Столярова.

Напомним, всероссийские соревнования по футболу проводятся по инициативе компании «МегаФон», РФС, Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, благотворительного фонда поддержки детских домов «Футбол - детям». В Екатеринбурге соревнования проводит Федерация футбола Свердловской области.

Приглашаем всех желающих поддержать ребят. Турнир состоится 6 апреля 2014 года на площадке МФК «Синара» по адресу: г. Екатеринбург, улица Кирова, 28 с 11.00.