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На Среднем Урале стартует Чемпионат России по футболу «Будущее зависит от тебя»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Среднем Урале стартует Чемпионат России по футболу «Будущее зависит от тебя»

3 апреля 2014, 09:40Спортpract@tagilcity.ru
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