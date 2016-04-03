В Нижнем Тагиле встретились на льду «Спутник» и «Юниор-Спутник» (ФОТО)

Если для взрослых хоккеистов это было просто товарищеским матчем, в котором они подтверждали своё мастерство, то для молодёжи это был шанс показать себя, доказать, что в будущем они достойны занять своё место в старшей команде.

После двух первых периодов счёт на табло был 4:2 в пользу старшей команды. Основная борьба развернулась в последнем периоде. В конце матча молодёжка была близка к тому, чтобы сравнять счёт. Когда на табло было 6:5, юниоры выпустили на лёд полевого игрока вместо вратаря, но в итоге получили шайбу в пустые ворота. Окончательный счёт: 7:5 в пользу старшей команды «Спутника».

TagilCity.ru напоминает, в конце марта юные хоккеисты «Спутника» 2008 года рождения заняли первое место на турнире в Оренбурге.