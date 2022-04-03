Региональный чемпионат по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле 3 июля

Региональный чемпионат по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле 3 июля
Региональный чемпионат по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле 3 июля
Сегодня, 10:44СпортФото: pixabay.com
Автомобильное спортивное шоу DRIFT WARS Championship 2022 состоится 3 июля в Нижнем Тагиле.

Региональный чемпионат по дрифту DRIFT WARS Championship 2022 пройдет по адресу улица Долгая,1 в Нижнем Тагиле 3 июля 2022 года. Организаторы обещают яркое шоу на гоночных болидах: парный дрифт, дрифт-такси с профессиональными пилотами, бернаут-шоу.

Также будет работать выставка уникальных авто. Зрители смогут перекусить и попить кофе.

Детям до 7 лет вход на соревнования бесплатный в сопровождении взрослых.

Билеты на шоу появятся в продаже в мае. Их можно будет приобрести в магазинах «Механика» в Нижнем Тагиле по адресам Индустриальная,6 и Урожайная, 194.

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