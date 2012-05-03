Финал Кубка России по футболу могут отобрать у Екатеринбурга

Под угрозой оказалось проведение одного из крупнейших спортивных мероприятий, запланированное на 9 мая в Екатеринбурге. Речь идет о финальном матче Кубка России по футболу, который должен пройти на Центральном стадионе между казанским «Рубином» и московским «Динамо».

Так, как передает «Спорт-экспресс», финал Кубка России может быть перенесен в столицу Чеченской республики. Грозный может «отобрать» у Екатеринбурга право на проведение матча в случае, если поле Центрального стадиона на Урале будет признано непригодным для проведения финала. По данным издания, в столице Чечни руководителям РФС уже дали все гарантии проведения поединка на должном для такого события уровне.

Отметим, что сорваться проведение матча в Екатеринбурге может из-за состояния газона. Так, комиссия РФС по лицензированию полей побывала в столице Урала две недели назад, дав местному полю неудовлетворительную оценку.

Добавим, что окончательное решение о том, где все-таки состоится финальный матч Кубка России, будет принято 4-5 мая – именно тогда в Екатеринбург повторно прилетит комиссия РФС.

Напомним, что специально для проведения финала Кубка России, ФК «Урал» отказался от тренировок и игр на Центральном стадионе, перенеся их на свою «старую» точку базирования – стадион «Уралмаш». Также, вся квота билетов на матч «Рубин» – «Динамо» уже продана.

Между тем, как сообщили в пресс-службе мэрии, администрация Екатеринбурга продолжает подготовку к спортивному мероприятию в штатном режиме.

Мы продолжаем все работы по подготовке к матчу в рабочем режиме. По мнению экспертов, к 5 мая, к приезду комиссии на стадионе будет достаточно хороший травяной ковер. Сегодня утром обсуждался и вопрос логистики приема фанатов, поскольку часть приедет на автобусах и самолетах, так что все мероприятия остаются в силе отметил пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков.