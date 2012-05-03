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Финал Кубка России по футболу могут отобрать у Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Финал Кубка России по футболу могут отобрать у Екатеринбурга

3 мая 2012, 10:23СпортЕвгения
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