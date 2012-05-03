Владимир Путин и его брат помогли тагильским баскетболистам получить второе место на Всероссийском турнире

Соревнования состоялись с 28 по 30 апреля в Перми. Лучшими среди 8 команд-участников стали баскетболисты города Котельнич Кировской области, отвоевавшие победу у тагильской команды в финальном матче. Позади тагильчан остались хозяева турнира и команда из города Челябинск.