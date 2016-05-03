Тагильские легкоатлеты стали чемпионами эстафеты «Весна Победы» в Екатеринбурге (ФОТО)

Накануне в Екатеринбурге состоялась юбилейная 80-я легкоатлетическая эстафета «Весна Победы».

Традиционно эстафета открылась парадом участников, после которого стартовали забеги. Первыми разыграли медали учащиеся спортивных школ. Следом за ними на старт вышли команды СУЗов, ветераны и сборные со всей Свердловской области.

В заключительном забеге дистанцию предстояло преодолеть уже более опытным и подготовленным легкоатлетам. Так, за победу боролись сильнейшие представители ВУЗов, спорклубов и коллективов физической культуры региона. В общей сложности, в первых майских соревнованиях приняли участие 254 команды.

ФОТО: официальный портал «Екатеринбург.рф»

Представители Каменска-Уральского стали лучшими среди образовательных учреждений. Екатеринбургская «Юность» заняла первое место среди спортшкол. Легкоатлеты из столицы области победили и среди ветеранов спорта.

А в главном старте чемпионами стали тагильчане - воспитанники спортклуба «Спутник». Отметим, что на этих соревнованиях представители Нижнего Тагила побеждают впервые.