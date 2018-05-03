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Хоккеист из Нижнего Тагила вошёл в состав сборной России на Чемпионате мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хоккеист из Нижнего Тагила вошёл в состав сборной России на Чемпионате мира

3 мая, 09:00Спорт
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