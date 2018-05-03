Хоккеист из Нижнего Тагила вошёл в состав сборной России на Чемпионате мира
3 мая, 09:00Спорт
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Тагильчанин Никита Сошников попал в состав сборной России. Теперь атлету предстоит защищать честь страны на Чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Дании с 4 по 20 мая. Спортсмен будет играть в команде с известным хоккеистом Павлом Дацюком.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего в списке числятся 26 хоккеистов, хотя максимальная квота в заявке составляет 23 человека. В состав вошли наиболее стабильные игроки СКА и ЦСКА – семь и восемь спортсменов соответственно.
Никита Сошников играет в НХЛ в составе хоккейного клуба «Сент-Луис», передаёт «Тагильский рабочий». Тагильчанин является воспитанником ДЮСШ «Спутник».
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