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Тхэквондисты из Нижнего Тагила завоевали 11 золотых медалей на областном турнире
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тхэквондисты из Нижнего Тагила завоевали 11 золотых медалей на областном турнире

3 мая, 17:45Спорт
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