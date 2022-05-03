Сборная РФ по футболу отстранена от участия в Лиге Наций и еврокубках

Сборная РФ по футболу отстранена от участия в Лиге Наций и еврокубках
Сборная РФ по футболу отстранена от участия в Лиге Наций и еврокубках
Сегодня, 12:16СпортФото: 1МI
Исполком УЕФА решил исключить сборную РФ из Лиги Наций и еврокубков в 2022/23 сезоне.

Также в УЕФА исключили молодежную российскую сборную из чемпионата Европы. Заявки РФ на осуществление чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах отклонили, сообщается в официальном заявлении на сайте организации.

При этом в зависимости от развития ситуации исполнительный комитет УЕФА будет ожидать сбора новых заседаний для ее пересмотра.

Напомним, в конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА исключили из международных соревнований российские команды в связи с начавшейся спецоперацией в Украине. Также FISU было отменено проведение Универсиады-2023, которая должна была состояться в Екатеринбурге.

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