Сборная РФ по футболу отстранена от участия в Лиге Наций и еврокубках

Также в УЕФА исключили молодежную российскую сборную из чемпионата Европы. Заявки РФ на осуществление чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах отклонили, сообщается в официальном заявлении на сайте организации.
При этом в зависимости от развития ситуации исполнительный комитет УЕФА будет ожидать сбора новых заседаний для ее пересмотра.
Напомним, в конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА исключили из международных соревнований российские команды в связи с начавшейся спецоперацией в Украине. Также FISU было отменено проведение Универсиады-2023, которая должна была состояться в Екатеринбурге.