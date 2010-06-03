Олеся Форшева (Красномовец) покинула спортивный клуб «Спутник»

Cвоих лучших результатов Форшева добилась с 2004 по 2006 годы, представляя спортивный клуб «Спутник», под руководством заслуженного тренера России Владимира Казарина. В 2004 году Олеся завоевала серебро на Олимпийских играх в Афинах, кроме того, победила в эстафете 4х400 метров и стала серебряным призером в беге на 400 метров на зимнем чемпионате мира в Будапеште. В 2005-2006 годах Олеся еще трижды завоевывала титул чемпионки мира. После рождения сына Олеся вернулась на дорожку, но набрать былую форму ей пока так и не удалось.