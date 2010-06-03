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Олеся Форшева (Красномовец) покинула спортивный клуб «Спутник»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Олеся Форшева (Красномовец) покинула спортивный клуб «Спутник»

3 июня 2010, 17:28СпортArtem
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