Футбол, теннис, велоспорт и борьба… Юные тагильские спортсмены завоевывают медали высшей пробы (ФОТО)

31 мая – 1 июня на стадионе «Высокогорец» прошел областной этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей младшей возрастной группы 10-11 лет (2003-2004 гг. рождения). В турнире приняли участие 9 команд области.

В упорной борьбе победу одержала тагильская команда «Мечта» (тренер Стариков В. П.). На втором месте вторая тагильская команда «Надежда» (тренер Киршев О.В.). Бронзовые медали завоевала команда «Локомотив» (г. Кушва). По итогам соревнований команда «Мечта» получила право на участие в региональном турнире, который состоится в г. Салават с 15 по 22 июня.

А 1 июня в г. Верхняя Пышма состоялось открытое Первенство Свердловской области по велоспорту в гонке-критериум. Три медали завоевали воспитанники отделения велоспорта МДЮСШ № 4. Среди юношей 2002 года рождения победителем стал Щегольков Илья, Денисов Денис стал вторым в этой же возрастной группе. Среди девушек 2003 года рождения серебро завоевала Михеева Ева.

Успешно выступили тагильские борцы на открытом первенстве Невьянского городского округа по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 г.р., посвященного Дню защиты детей. Шесть медалей в копилке учащихся МСДЮСШОР № 3 им. А.А. Лопатина. Лучший результат показал Грязнов Максим. Вторую строчку в турнирной таблице заняли Данилов Данил, Кондаков Артем, Алиев Магомед. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Андриянов Александр и Соколов Александр. Тренеры-преподаватели Казанцев А.А., Богданов А.В. и Хайлазиди Н.И.

Отлично выступили представители МДЮСШ «Высокогорец» на первенстве Челябинской области по теннису. Шабалина Александра стала второй в парном разряде в возрастной группе 12 лет и моложе. Две медали завоевала в возрастной группе 14 лет и моложе Ерёмина Валерия – серебро в одиночном разряде и золото в парном разряде. В этой же возрастной группе второе место занял и Култышев Дементий. Тренеры-преподаватели Борисова О.В. и Новичков Д.М.