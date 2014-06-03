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Футбол, теннис, велоспорт и борьба… Юные тагильские спортсмены завоевывают медали высшей пробы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Футбол, теннис, велоспорт и борьба… Юные тагильские спортсмены завоевывают медали высшей пробы (ФОТО)

3 июня 2014, 12:20Спорт
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