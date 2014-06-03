В Нижнем Тагиле выявят лучших пловцов области из числа ветеранов

Здоровый образ жизни – вот к чему должен стремиться каждый человек. Такие соревнования помогают не только ветеранам совершенствовать мастерство, но и укреплять дружественные связи между Клубами ветеранов плавания различных городов нашей страны.

Среди участников будут пловцы старше 25-ти лет и даже те спортсмены, которые закончили свою спортивную карьеру. Максимальный возраст ограничен только возможностями каждого спортсмена, ведь каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья. Так, судя по Положению соревнований, организаторы ждут участников 90 лет и старше! Призеры соревнований будут награждены медалями и призами от Федерации спортивного плавания «Уралец-Мастерс». Всем участникам вручат сертификаты Федерации.