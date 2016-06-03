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В Екатеринбурге прошли соревнования по стрельбе: тагильские полицейские – лучшие
Сюжеты:
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В Екатеринбурге прошли соревнования по стрельбе: тагильские полицейские – лучшие

3 июня 2016, 13:35Спорт
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