В Екатеринбурге прошли соревнования по стрельбе: тагильские полицейские – лучшие

За победу наравне с тагильчанами боролись их коллеги из главного управления МВД, ГУФСИН, Уральского юридического института МВД России, приставы, а также представители транспортной полиции.

Соревнования включали два этапа – медленную и скоростную стрельбу. Тагильчане, кстати, отличились и в личном, и в командном зачете. Личное серебро взяли Любовь Новгородцева из ППС и Олег Кидич, боец ОМОН. Юлия Фадеева, младший сержант по связи и специальной технике, взяла первое место по скоростной стрельбе.

Все победители и призеры турнира были награждены кубками, почетными грамотами и вымпелами, остальным участникам вручили дипломы и медали.