В Екатеринбурге прошли соревнования по стрельбе: тагильские полицейские – лучшие
3 июня 2016, 13:35Спорт
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Накануне тагильская команда, представленная сотрудниками местных ОВД и двумя бойцами ОМОН, вернулась из Екатеринбурга с уверенным первым местом. В столице Урала прошло первенство областного спортивного клуба «Динамо», специализирующемся на стрельбе из пистолета Макарова.
Сюжеты: Екатеринбург
За победу наравне с тагильчанами боролись их коллеги из главного управления МВД, ГУФСИН, Уральского юридического института МВД России, приставы, а также представители транспортной полиции.
Соревнования включали два этапа – медленную и скоростную стрельбу. Тагильчане, кстати, отличились и в личном, и в командном зачете. Личное серебро взяли Любовь Новгородцева из ППС и Олег Кидич, боец ОМОН. Юлия Фадеева, младший сержант по связи и специальной технике, взяла первое место по скоростной стрельбе.
Все победители и призеры турнира были награждены кубками, почетными грамотами и вымпелами, остальным участникам вручили дипломы и медали.
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